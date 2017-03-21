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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126339 просмотра

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Киевсовет предложил увеличить штрафы за курение в запрещенных местах

Киевсовет предложил увеличить штрафы за курение в запрещенных местах

Киев  •  УНН

 • 10073 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Депутаты Киевсовета согласовали обращение в Верховную Раду Украины и Кабинет  министров Украины относительно усиления ответственности за курение табачных изделий в запрещенных местах. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

В пресс-службе отметили, что действующее законодательство определяет перечень мест, где курение запрещено, кроме специально отведенных для этого мест. При этом их суммарная площадь не должен превышать 10% общей площади соответствующего сооружения или помещения, к тому же они должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией. Однако, довольно часто ресторанные заведения пренебрегают всеми законодательными ограничениями, предоставляя, в том числе, услуги по курению кальянов.

Чтобы исправить ситуацию, наработан соответствующий проект решения, который предлагает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Закон Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения". В частности, предлагается существенное повышение штрафов за курение табачных изделий в запрещенных местах.

"Законодательство есть и определенным образом оно работает, но практика его использования доказала, что недобросовестным владельцам ресторанов проще заплатить этот штраф в 1700 - 5000 гривен, и дальше продолжать нарушать эту норму, продолжать создавать людям неудобства. Поэтому мы инициируем значительное повышение этих штрафов - от 50 до 100 раз. Ведь только размер взыскания может стать существенным ограничивающим фактором в нарушении данной нормы, поскольку именно минимальные штрафы и создают те проблемы, которые испытывают жители домов, где расположены учреждения питания, в которых можно курить, в том числе кальяны ", - отмечает автор данного проекта решения , депутат Киевсовета Алла Шлапак.

Проект решения должны еще рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Как сообщал УНН, киевляне предложили Киевсовету план уборки улиц города.

Украинские Национальные Новости

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