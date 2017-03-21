Київрада запропонувала збільшити штрафи за куріння у заборонених місцях

У прес-службі зазначили, що чинне законодавство визначає перелік місць, де куріння заборонено, крім спеціально відведених для місць. При цьому їхня сумарна площа не має перевищувати 10% загальної площі відповідної споруди чи приміщення, до того ж вони повинні буди обладнані витяжною вентиляцією. Проте, доволі часто ресторанні заклади нехтують усіма законодавчими обмеженнями, надаючи, в тому числі, послуги з куріння кальянів.

Аби виправити ситуацію, напрацьовано відповідний проект рішення, який пропонує внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закон України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення”. Зокрема пропонується суттєве підвищення штрафів за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях.

“Законодавство є і певним чином воно працює, але практика його використання довела, що недобросовісним власникам ресторанів простіше заплатити цей штраф у 1700 — 5000 гривень, і далі продовжувати порушувати цю норму, продовжувати створювати людям незручності. Тому ми ініціюємо значне підвищення цих штрафів — від 50 до 100 разів. Адже лише розмір стягнення може стати суттєвим обмежувальним фактором у порушенні даної норми, бо саме мінімальні штрафи і створюють ті проблеми, які відчувають мешканці будинків, де розташовані заклади харчування, в яких можна палити, в тому числі кальяни”, - зазначає автор даного проекту рішення, депутат Київради Алла Шлапак.

Проект рішення мають ще розглянути на пленарному засіданні Київради.

Як повідомляв УНН, кияни запропонували Київраді план прибирання вулиць міста.