"Киевгорстрой" вводит персональную ответственность подрядчиков за выполненные работы

"Соответствие законодательству, нормативам, ДБНам и СНиПам есть основоположным для работы любого застройщика. Но Холдинговая компания далеко не "каждый" - надежная репутация, стабильное выполнение обязательств и, самое главное - доверие инвесторов, стимулируют нас быть на голову выше остальных. Первоочередной задачей на сегодняшний день для нас является поднятие планки качества строительных работ. Каждый человек, который покупает квартиру в "Киевгорстрое", должен быть уверена в том, что его жилье будет построено на высшем уровне!", - отметил Игорь Кушнир.

Он также подчеркнул, что вводит персональную ответственность руководителей подрядных организаций за недоработки.

"Каждый из вас отвечает лично за некачественное выполнение работ! Начиная с крыши и заканчивая подвалами - любая недоделанная или некачественно выполненная работа будет заканчиваться для вас штрафом. Это как минимум", - подчеркнул Игорь Кушнир.