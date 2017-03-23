“Київміськбуд” вводить персональну відповідальність підрядників за виконані роботи

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Якість виконання будівельних робіт на об’єктах “Київміськбуду” має бути на вищому рівні і не лише відповідати існуючим нормативам, а й бути вищою. Про це під час наради з представниками підрядних організацій сказав Голова правління — президент ПАТ “ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір, повідомляє УНН.

“Відповідність законодавству, нормативам, ДБНами і БНіПам є основновоположною для роботи будь-якого забудовника. Але Холдингова компанія є далеко не „кожним“ — надійна репутація, стабільне виконання зобов’язань і, найголовніше — довіра інвесторів, стимулюють нас бути на голову вище інших. Першочерговим завданням на сьогоднішній день для нас є підняття планки якості будівельних робіт. Кожна людина, яка купує квартиру в „Київміськбуді“, повинна бути впевнена в тому, що її житло буде побудовано на вищому рівні!”,- зазначив Ігор Кушнір.

Він також підкреслив, що вводить персональну відповідальність керівників підрядних організацій за недоробки.

“Кожен з вас відповідає особисто за неякісне виконання робіт! Починаючи від даху і закінчуючи підвалами — будь-яка недороблена або неякісно виконана робота буде закінчуватися для вас штрафом. Це як мінімум”, — підкреслив Ігор Кушнір.

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