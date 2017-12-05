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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 108301 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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10 марта, 15:15 • 126293 просмотра

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10 марта, 11:47 • 105513 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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"Киевгорстрой" признали "Лидером года - 2017"

"Киевгорстрой" признали "Лидером года - 2017"

Киев  •  УНН

 • 11448 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Холдинговая компания "Киевгорстрой" получила награду "Лидер года - 2017", которую присвоено на основе Национального бизнес-рейтинга в Украине, пишет УНН.

По словам Главы правления — президента “Киевгорстроя” Игоря Кушнира, очередное признание компании является результатом ежедневной кропотливой работы всего коллектива, а также своеобразным маркером для инвесторов.

“Мне приятно, что который год подряд „Киевгорстрой“ получает соответствующую награду. Это означает, что правление движется верным путем. Подтверждением этому являются и наши финансово-экономические показатели, которые растут, несмотря ни на что.

Сегодня на строительном рынке сложилась ситуация, когда у неопытного инвестора разбегаются глаза при выборе застройщика — настолько их много. К сожалению, далеко не все добросовестные. Думаю, что разного рода признания, места в рейтингах, награды могут стать определенным маркером для общества. Конечно, это не значит, что каждый, у кого есть „статуэтка“, добросовестный. Но систематичность получения и разноплановость организаторов, которые эти рейтинги формируют, должны подсказать и направить потенциального покупателя на верный путь.

Я благодарю за „Лидер года-2017“ всю команду „Киевгорстроя“. Это, в первую очередь, заслуга каждого из вас. Компания и впредь будет прилагать максимум усилий, чтобы оставаться лучшей”, — отметил Игорь Кушнир.

Международный рейтинговый Союз Национальных бизнес-рейтингов — это информационно-аналитическое структурное объединение Оргкомитетов Национальных бизнес-рейтингов в странах-участницах (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Украина). Международный рейтинговый Союз проводит комплексные исследования в различных отраслях хозяйственной деятельности, используя публичные статистические данные о предприятиях, обнаруживает процветающие компании, которых награждает соответствующими сертификатами и медалями.

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