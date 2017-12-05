"Киевгорстрой" признали "Лидером года - 2017"

По словам Главы правления — президента “Киевгорстроя” Игоря Кушнира, очередное признание компании является результатом ежедневной кропотливой работы всего коллектива, а также своеобразным маркером для инвесторов.

“Мне приятно, что который год подряд „Киевгорстрой“ получает соответствующую награду. Это означает, что правление движется верным путем. Подтверждением этому являются и наши финансово-экономические показатели, которые растут, несмотря ни на что.

Сегодня на строительном рынке сложилась ситуация, когда у неопытного инвестора разбегаются глаза при выборе застройщика — настолько их много. К сожалению, далеко не все добросовестные. Думаю, что разного рода признания, места в рейтингах, награды могут стать определенным маркером для общества. Конечно, это не значит, что каждый, у кого есть „статуэтка“, добросовестный. Но систематичность получения и разноплановость организаторов, которые эти рейтинги формируют, должны подсказать и направить потенциального покупателя на верный путь.

Я благодарю за „Лидер года-2017“ всю команду „Киевгорстроя“. Это, в первую очередь, заслуга каждого из вас. Компания и впредь будет прилагать максимум усилий, чтобы оставаться лучшей”, — отметил Игорь Кушнир.

Международный рейтинговый Союз Национальных бизнес-рейтингов — это информационно-аналитическое структурное объединение Оргкомитетов Национальных бизнес-рейтингов в странах-участницах (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Украина). Международный рейтинговый Союз проводит комплексные исследования в различных отраслях хозяйственной деятельности, используя публичные статистические данные о предприятиях, обнаруживает процветающие компании, которых награждает соответствующими сертификатами и медалями.