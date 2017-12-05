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“Київміськбуд” визнали “Лідером року — 2017”

“Київміськбуд” визнали “Лідером року — 2017”

Київ • УНН

 • 11449 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Холдингова компанія “Київміськбуд” отримала нагороду “Лідер року — 2017”, яку присвоєно на основі Національного бізнес-рейтингу в Україні, пише УНН.

За словами Голови правління — президента “Київміськбуду” Ігоря Кушніра, чергове визнання компанії є результатом щоденної кропіткої роботи усього колективу, а також своєрідним маркером для інвесторів.

“Мені приємно, що котрий рік поспіль „Київміськбуд“ отримує відповідну нагороду. Це означає, що правління рухається вірним шляхом. Підтвердженням цьому є і наші фінансово-економічні показники, що зростають, не дивлячись ні на що.

Сьогодні на будівельному ринку склалась ситуація, коли у недосвідченого інвестора розбігаються очі при виборі забудовника — настільки їх багато. Нажаль, далеко не всі добросовісні. Думаю, що різні визнання, місця у рейтингах, нагороди можуть стати певним маркером для суспільства. Звичайно, це не означає, що кожен, у кого є „статуетка“, добросовісний. Але систематичність отримання та різноплановість організаторів, які ці рейтинги формують, мають підказати та направити потенційного покупця на вірний шлях.

Я дякую за „Лідер року-2017“ усій команді „Київміськбуду“. Це, в першу чергу, заслуга кожного з вас. Компанія і надалі докладатиме максимум зусиль, щоб залишатися найкращою”, — зазначив Ігор Кушнір.

Міжнародний рейтинговий Союз Національних бізнес-рейтингів — це інформаційно-аналітичне структурне об’єднання Оргкомітетів Національних бізнес-рейтингів в країнах-учасницях (Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Узбекистан, Україна). Міжнародний рейтинговий Союз проводить комплексні дослідження в різних галузях господарської діяльності, використовуючи публічні статистичні дані про підприємства, виявляє процвітаючі компанії, яких нагороджує відповідними сертифікатами і медалями.

 

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