“Київміськбуд” визнали “Лідером року — 2017”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Холдингова компанія “Київміськбуд” отримала нагороду “Лідер року — 2017”, яку присвоєно на основі Національного бізнес-рейтингу в Україні, пише УНН.
За словами Голови правління — президента “Київміськбуду” Ігоря Кушніра, чергове визнання компанії є результатом щоденної кропіткої роботи усього колективу, а також своєрідним маркером для інвесторів.
“Мені приємно, що котрий рік поспіль „Київміськбуд“ отримує відповідну нагороду. Це означає, що правління рухається вірним шляхом. Підтвердженням цьому є і наші фінансово-економічні показники, що зростають, не дивлячись ні на що.
Сьогодні на будівельному ринку склалась ситуація, коли у недосвідченого інвестора розбігаються очі при виборі забудовника — настільки їх багато. Нажаль, далеко не всі добросовісні. Думаю, що різні визнання, місця у рейтингах, нагороди можуть стати певним маркером для суспільства. Звичайно, це не означає, що кожен, у кого є „статуетка“, добросовісний. Але систематичність отримання та різноплановість організаторів, які ці рейтинги формують, мають підказати та направити потенційного покупця на вірний шлях.
Я дякую за „Лідер року-2017“ усій команді „Київміськбуду“. Це, в першу чергу, заслуга кожного з вас. Компанія і надалі докладатиме максимум зусиль, щоб залишатися найкращою”, — зазначив Ігор Кушнір.
Міжнародний рейтинговий Союз Національних бізнес-рейтингів — це інформаційно-аналітичне структурне об’єднання Оргкомітетів Національних бізнес-рейтингів в країнах-учасницях (Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Узбекистан, Україна). Міжнародний рейтинговий Союз проводить комплексні дослідження в різних галузях господарської діяльності, використовуючи публічні статистичні дані про підприємства, виявляє процвітаючі компанії, яких нагороджує відповідними сертифікатами і медалями.