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11:17 • 59831 просмотра

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 49183 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 59049 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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"Киевгорстрой" попал в рейтинг лучших работодателей Украины

"Киевгорстрой" попал в рейтинг лучших работодателей Украины

Киев  •  УНН

 • 8609 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Холдинговая компания “Киевгорстрой” попала в число Лучших работодателей Украины — 2017 года в разделе “Строительство”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на журнал Фокус, который является составителем рейтинга.

Сообщается, что состоянием на 1 января 2017 штатная численность “Киевгорстроя” составляла 302 человека, по состоянию на 13 ноября 2017 — 308 человек. В течение 2017 в Компанию трудоустроено 30 человек. В течение I-II кварталов 2017 осуществлялся подбор специалистов для разных отделов. Конкурс на одну вакантную должность достигал 4-5 человека на одно место. Компания дает возможность трудоустройства для молодых специалистов: около 30% сотрудников “Киевгорстроя” при трудоустройстве не имели опыта работы и были выпускниками вузов. Для развития и повышения профессионального уровня работников, Компанией обеспечивается систематическая организация мероприятий по повышению квалификации своих сотрудников — курсы, тренинги, авторские программы обучения. Приветствуется любая инициатива и желание учится и развиваться.

Рабочий распорядок регламентируется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Компании, является приложением к Коллективному договору. Они не слишком суровые, однако дистанционную работу не допускают. Указанные правила определяют время работы и время для отдыха и питания сотрудников. Дресс-код предусмотрено только для работников Департамента продаж и маркетинга, поскольку они являются визитной карточкой Компании и непосредственно представляют “Киевгорстрой” потенциальным покупателям и посетителям.

На сегодня штат компании полностью укомплектован.

В течение 2017 дважды проводилось повышение заработной платы всем работникам компании. В I квартале оклады повысили на 10%, а с третьего квартала — повышены еще на 20%.

Коллективным договором предусмотрен компенсационный (социальный) пакет для всех сотрудников. В частности, это предоставление дополнительных отпусков, медицинское обслуживание на базе ГП МНПО “Медбуд”, льготные условия для покупки квартиры, самые разные мотивационные мероприятия, премирование и тому подобное. На нового сотрудника распространяется весь комплекс социального пакета компании, плюс дружественный и опытный коллектив.

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