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"Київміськбуд" потрапив до рейтингу кращих роботодавців України

"Київміськбуд" потрапив до рейтингу кращих роботодавців України

Київ • УНН

 • 8612 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Холдингова компанія "Київміськбуд" потрапила в число Кращих роботодавців України - 2017 року розділі "Будівництво". Про це УНН повідомляє з посиланням на журнал Фокус, який є упорядником рейтингу.

Повідомляється, що станом на 1 січня 2017 штатна чисельність "Київміськбуду" складала 302 людини, за станом на 13 листопада 2017 - 308 чоловік. Протягом 2017 Компанію працевлаштовано 30 осіб. Протягом I-II кварталів 2017 здійснювався підбір фахівців для різних відділів. Конкурс на одну вакантну посаду досягав 4-5 людей на одне місце. Компанія дає можливість працевлаштування для молодих фахівців: близько 30% співробітників "Київміськбуду" при працевлаштуванні не мали досвіду роботи і були випускниками вузів. Для розвитку і підвищення професійного рівня працівників, Компанією забезпечується систематична організація заходів з підвищення кваліфікації своїх співробітників - курси, тренінги, авторські програми навчання. Вітається будь-яка ініціатива і бажання навчатися і розвиватися.

Робочий розпорядок регламентується відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку Компанії, є додатком до Колективного договору. Вони не надто суворі, проте дистанційну роботу не допускають. Зазначені правила визначають час роботи і час для відпочинку і харчування співробітників. Дрес-код передбачено тільки для працівників Департаменту з продажу та маркетингу, оскільки вони є візитною карткою Компанії і безпосередньо представляють "Київміськбуд" потенційним покупцям і відвідувачам.

На сьогодні штат компанії повністю укомплектований.

Протягом 2017 двічі проводилося підвищення заробітної плати всім працівникам компанії. У I кварталі оклади підвищили на 10%, а з третього кварталу - підвищені ще на 20%.

Колективним договором передбачено компенсаційний (соціальний) пакет для всіх співробітників. Зокрема, це надання додаткових відпусток, медичне обслуговування на базі ДП МНПО "Медбуд", пільгові умови для покупки квартири, найрізноманітніші мотиваційні заходи, преміювання і тому подібне. На нового співробітника поширюється весь комплекс соціального пакета компанії, плюс дружній і досвідчений колектив.

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