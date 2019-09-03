"Киевгорстрой" показал ход работ в апарт-комплексе в Пуще-Водице

Сегодня проходят монолитные работы на разных уровнях. В 1-й секции - на уровне 3-го этажа. Во 2-й секции - на уровне 3-го этажа. В 3-й секции - на уровне 2-го этажа. В 4-й секции - на уровне 1-го этажа. В 5-й секции - обустраивают стены подвала.

Апарт-комплекс будет состоять из одного семисекционного дома на 5 этажей. На 1-м этаже секций № 2, 3, 4, 5, 7 запроектированы нежилые встроенные помещения. Апартаменты имеют площадь от 30 кв. м до 76 кв. м. При условии полной оплаты предоставляется скидка 10%. Помещение доступны в рассрочку и в кредит.