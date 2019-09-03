"Киевгорстрой" показал ход работ в апарт-комплексе в Пуще-Водице

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112744 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123570 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115094 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121034 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125870 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151189 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150744 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140717 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195775 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116861 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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"Киевгорстрой" показал ход работ в апарт-комплексе в Пуще-Водице

"Киевгорстрой" показал ход работ в апарт-комплексе в Пуще-Водице

Киев  •  УНН

 • 18328 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Продолжаются работы по возведению комплекса апартаментов рекреационно-оздоровительного комплекса с благоустройством территории в Оболонском районе Киева по ул. Квитки Цисык, 34,36. В пресс-службе ХК "Киевгорстрой" рассказали, на каком этапе строительство, сообщает УНН.

Сегодня проходят монолитные работы на разных уровнях. В 1-й секции - на уровне 3-го этажа. Во 2-й секции - на уровне 3-го этажа. В 3-й секции - на уровне 2-го этажа. В 4-й секции - на уровне 1-го этажа. В 5-й секции - обустраивают стены подвала.

Апарт-комплекс будет состоять из одного семисекционного дома на 5 этажей. На 1-м этаже секций № 2, 3, 4, 5, 7 запроектированы нежилые встроенные помещения. Апартаменты имеют площадь от 30 кв. м до 76 кв. м. При условии полной оплаты предоставляется скидка 10%. Помещение доступны в рассрочку и в кредит.

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