"Київміськбуд" показав хід робіт на апарт-комплексі у Пущі-Водиці

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Продовжуються роботи зі зведення комплексу апартаментів рекреаційно-оздоровчого комплексу з благоустроєм території в Оболонському районі Києва по вул. Квітки Цісик, 34,36. У пресслужбі ХК "Київміськбуд" розповіли, на якому етапі будівництво, повідомляє УНН.

На сьогодні проходять монолітні роботи на різних рівнях. У 1-й секції – на рівні 3-го поверху. У 2-й секції – на рівні 3-го поверху. У 3-й секції – на рівні 2-го поверху. У 4-й секції – на рівні 1-го поверху. У 5-й секції – облаштовують стіни підвалу.

Апарт-комплекс складатиметься з одного семисекційного будинку на 5 поверхів. На 1-му поверсі секцій № 2, 3, 4, 5, 7 запроектовані нежитлові вбудовані приміщення. Апартаменти мають площу від 30 кв. м до 76 кв. м. За умови повної оплати надається знижка 10%. Приміщення доступні у розстрочку та у кредит.

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