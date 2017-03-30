“Киевгорстрой” возглавил рейтинг узнаваемости девелоперов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В рейтинге узнаваемости девелоперов первое место занимает “Киевгорстрой”, набравший 55%. Об этом свидетельствую данные рейтинга узнаваемости компаний застройщиков, проведенного в ходе репрезентативного количественного исследования потребителей столичной недвижимости, сообщает УНН со ссылкой на ABCnews.
“В сознании покупателя жилой недвижимости с большим отрывом от остальных компаний лидирует старейший застройщик на столичном рынке — ХК „Киевгорстрой“, набравший 55% в рейтинге. Некоторые компании, работающие на рынке 10 лет и более и построившие не один известный жилой комплекс, остаются мало узнаваемыми. Они не набрали и 10%”, — отмечается в публикации.
Подобное исследование было проведено на украинском рынке впервые. Оно охватило широкий круг вопросов в диапазоне от рациональных критериев оценки и механизмов принятия решения о покупке недвижимости до эмоциональной подоплеки такого решения, с учетом психологического портрета потребителя.
Исследование инициировало, спроектировало и провело независимое агентство Royal Advertising в содружестве с компанией InMind, по специальной методологии, включающей элементы психографии.
Крупный блок исследования спроектирован по принципу конджойнт-анализа — статистического метода, применяемого в маркетинге для исследования предпочтений потребителей. Эта технология позволяет смоделировать естественную ситуацию, в которой респондент взвешивает все факторы при принятии решения. Таким образом, анализ позволил оценить, как очевидные неизменные параметры объектов недвижимости сочетаются с их коммуникационными особенностями, и дал возможность сравнить степени важности разнородных факторов при принятии потребителями решения о приобретении жилья.
Практическим применением исследования станет возможность сопоставляя полученные данные с приоритетами в выборе покупателя, моделировать поведение потенциальных клиентов застройщиков.
Исследование проводилось по методу целевого онлайн-анкетирования подтвержденных респондентов в первой декаде марта 2017-го года. В опросе приняли участие 400 респондентов — жителей Киева, таргетированных по критерию запланированной покупки недвижимости в течение ближайшего года.