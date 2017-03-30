“Киевгорстрой” возглавил рейтинг узнаваемости девелоперов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47529 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104173 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160159 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118180 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117518 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113104 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104652 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107177 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154562 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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“Киевгорстрой” возглавил рейтинг узнаваемости девелоперов

“Киевгорстрой” возглавил рейтинг узнаваемости девелоперов

Киев  •  УНН

 • 9333 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В рейтинге узнаваемости девелоперов первое место занимает “Киевгорстрой”, набравший 55%. Об этом свидетельствую данные рейтинга узнаваемости компаний застройщиков, проведенного в ходе репрезентативного количественного исследования потребителей столичной недвижимости, сообщает УНН со ссылкой на ABCnews.

“В сознании покупателя жилой недвижимости с большим отрывом от остальных компаний лидирует старейший застройщик на столичном рынке — ХК „Киевгорстрой“, набравший 55% в рейтинге. Некоторые компании, работающие на рынке 10 лет и более и построившие не один известный жилой комплекс, остаются мало узнаваемыми. Они не набрали и 10%”, — отмечается в публикации.

Подобное исследование было проведено на украинском рынке впервые. Оно охватило широкий круг вопросов в диапазоне от рациональных критериев оценки и механизмов принятия решения о покупке недвижимости до эмоциональной подоплеки такого решения, с учетом психологического портрета потребителя.

Исследование инициировало, спроектировало и провело независимое агентство Royal Advertising в содружестве с компанией InMind, по специальной методологии, включающей элементы психографии.

Крупный блок исследования спроектирован по принципу конджойнт-анализа — статистического метода, применяемого в маркетинге для исследования предпочтений потребителей. Эта технология позволяет смоделировать естественную ситуацию, в которой респондент взвешивает все факторы при принятии решения. Таким образом, анализ позволил оценить, как очевидные неизменные параметры объектов недвижимости сочетаются с их коммуникационными особенностями, и дал возможность сравнить степени важности разнородных факторов при принятии потребителями решения о приобретении жилья.
Практическим применением исследования станет возможность сопоставляя полученные данные с приоритетами в выборе покупателя, моделировать поведение потенциальных клиентов застройщиков.

Исследование проводилось по методу целевого онлайн-анкетирования подтвержденных респондентов в первой декаде марта 2017-го года. В опросе приняли участие 400 респондентов — жителей Киева, таргетированных по критерию запланированной покупки недвижимости в течение ближайшего года.

Украинские Национальные Новости

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