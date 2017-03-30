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"Київміськбуд" очолив рейтинг впізнаваності девелоперів

Київ • УНН

 • 9335 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. У рейтингу впізнаваності девелоперів перше місце займає "Київміськбуд", який набрав 55%. Про це свідчать дані рейтингу впізнаваності компаній забудовників, проведеного в ході репрезентативного кількісного дослідження споживачів столичної нерухомості, повідомляє УНН з посиланням на ABCnews.

"У свідомості покупця житлової нерухомості з великим відривом від інших компаній лідирує найстаріший забудовник на столичному ринку - ХК "Київміськбуд", який набрав 55% в рейтингу. Деякі компанії, що працюють на ринку 10 років і більше і які побудували не один відомий житловий комплекс, залишаються мало впізнаваними. Вони не набрали і 10%", - наголошується в публікації.

Подібне дослідження було проведено на українському ринку вперше. Воно охопило широке коло питань в діапазоні від раціональних критеріїв оцінки і механізмів прийняття рішення про покупку нерухомості до емоційного підґрунтя такого рішення, з урахуванням психологічного портрета споживача.

Дослідження ініціювало, спроектувало і провело незалежне агентство Royal Advertising в співдружності з компанією InMind, за спеціальною методологією, що включає елементи психографії.

Великий блок дослідження спроектований за принципом конджойнт-аналізу - статистичного методу, що застосовується в маркетингу для дослідження переваг споживачів. Ця технологія дозволяє змоделювати природну ситуацію, в якій респондент зважує усі фактори при прийнятті рішення. Таким чином, аналіз дозволив оцінити, як очевидні незмінні параметри об'єктів нерухомості поєднуються з їх комунікаційними особливостями, і дав можливість порівняти ступенем важливості різнорідних чинників при прийнятті споживачами рішення про придбання житла.

Практичним застосуванням дослідження стане можливість зіставляючи отримані дані з пріоритетами у виборі покупця, моделювати поведінку потенційних клієнтів забудовників.

Дослідження проводилося за методом цільового онлайн-анкетування підтверджених респондентів в першій декаді березня 2017-го року. В опитуванні взяли участь 400 респондентів - жителів Києва, націлених за критерієм запланованої покупки нерухомості протягом найближчого року.

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