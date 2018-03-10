Киев завтра погрузится в туман
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Ночью и утром 11 марта в столице ожидается туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
• снизить скорость движения;
• при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
• держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
• при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
• избегать резких маневров на дороге.
Как сообщал УНН, в течение недели в Украину вернется тепло, во всех областях дневная температура будет с отметкой плюс.