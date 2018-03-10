Київ завтра порине у туман

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Вночі та вранці 11 березня у столиці очікується туман, видимість 200-500 м. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

• знизити швидкість руху;

• при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

• тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

• при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

• уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомляв УНН, протягом тижня в Україну повернеться тепло, в усіх областях денна температура буде з позначкою плюс.

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