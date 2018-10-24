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Киев закупил еще 54 единицы техники, чтобы оперативно убирать улицы от снега - КГГА

Киев закупил еще 54 единицы техники, чтобы оперативно убирать улицы от снега - КГГА

Киев  •  УНН

 • 6186 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Власти столицы закупила 44 единицы новых тракторов и 10 минипогрузчиков с снегоочистительным оборудованием для КК "Киевавтодор" до следующей зимы. Эта спецтехника пополнила парк предприятия и уже готова к работе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА .

Коммунальными предприятиями "Киевавтодора" к осенне-зимнему периоду подготовлено 370 единиц техники. Часть техники киевляне смогли увидеть на выставке спецтехники, которая состоялась возле Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ).

На выставке представили 225 единиц как новой, так и капитально отремонтированной техники. Это спецмашина всемирно известных компаний "SCHMIDT", "BUCHER", "CRAFCO", "Hofmann", "LineLazer", "Wirtgen", "VOGELE", "МАN", "Mercedes", "JSB" и др. Вся техника - многофункциональная.

Как отметил генеральный директор КК "Киевавтодор" Александр Густелев, вся эта техника позволит более оперативно и качественно убирать столичные улицы, проезды и тротуары, особенно в зимний период.

"С 2014 парк специальной техники" Киевавтодора "пополнился 221 единицей техники. Из них 158 - техника для зимнего содержания дорожной сети. Также предприятия корпорации завершают заключение договоров с организациями на привлечение вспомогательной уборочной техники на случай затяжных снегопадов и возникновения чрезвычайных ситуаций. Планируется заключить договоры на привлечение до 150 единиц техники. Всего в осенне-зимний период 2018-2019 годов круглосуточно в городе дежурить 424 единицы снегоуборочной техники ", - рассказал Александр Густелев.

По его словам, КК "Киевавтодор" закупила уже 90% от необходимых объемов песка и соли, чтобы удачно пройти зимний период. Всего городу необходимо около 35 000 тонн соли и 46 000 тонн песка для обработки улично-дорожной сети.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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