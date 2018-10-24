Київ закупив ще 54 одиниці техніки, щоб оперативно прибирати вулиці від снігу – КМДА

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Влада столиці закупила 44 одиниці нових тракторів та 10 мінінавантажувачів зі снігоочисним обладнанням для КК “Київавтодор” до наступної зими. Ця спецтехніка поповнила парк підприємства і вже готова до роботи, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.