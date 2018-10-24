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Київ закупив ще 54 одиниці техніки, щоб оперативно прибирати вулиці від снігу – КМДА

Київ закупив ще 54 одиниці техніки, щоб оперативно прибирати вулиці від снігу – КМДА

Київ • УНН

 • 6188 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Влада столиці закупила 44 одиниці нових тракторів та 10 мінінавантажувачів зі снігоочисним обладнанням для КК “Київавтодор” до наступної зими. Ця спецтехніка поповнила парк підприємства і вже готова до роботи, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

Комунальними підприємствами “Київавтодору” до осінньо-зимового періоду підготовлено 370 одиниць техніки. Частину техніки кияни змогли побачити на виставці спецтехніки, яка відбулася біля Національного комплексу “Експоцентр України” (ВДНГ).

На виставці представили 225 одиниць як нової, так і капітально відремонтованої техніки. Це спецавто всесвітньо відомих компаній “SCHMIDT”, “BUCHER”, “CRAFCO”, “Hofmann”, "LineLazer","Wirtgen“, “VOGELE”, “МАN”, “Mercedes”, “JSB” та інших. Вся техніка — багатофункціональна.

Як зазначив генеральний директор КК “Київавтодор” Олександр Густєлєв, вся ця техніка дозволить більш оперативно та якісно прибирати столичні вулиці, проїзди і тротуари, особливо у зимовий період.

“Із 2014 року парк спеціальної техніки „Київавтодору“ поповнився 221 одиницею техніки. Із них 158 — техніка для зимового утримання дорожньої мережі. Також підприємства корпорації завершують укладання договорів із організаціями на залучення допоміжної прибиральної техніки на випадок затяжних потужних снігопадів та виникнення надзвичайних ситуацій. Планується укласти договори на залучення до 150 одиниць техніки. Загалом у осінньо-зимовий період 2018-2019 років цілодобово у місті чергуватиме 424 одиниці снігоприбиральної техніки”, — розповів Олександр Густєлєв.

За його словами, КК “Київавтодор” закупила вже 90% від необхідних обсягів піску та солі, аби вдало пройти зимовий період. Усього місту необхідно майже 35 тисяч тон солі та 46 тисяч тон піску для обробки вулично-дорожньої мережі.

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