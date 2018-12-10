Киев примет участие в международных конкурсах по инвестиционной привлекательности - КГГА

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Киев подал заявки на участие во влиятельных международных инвестиционных рейтингах в 2019 году. С этой целью на рассмотрение составителей ежегодных инвестиционных рейтингов направлено заявки, справочную и статистическую информацию о столице для включения Киева в перечень городов, которые оцениваются с точки зрения инвестиционной привлекательности. Приоритетными для участия в 2019 году определены CEE Investment Report и Global Cities report - ежегодные отчеты, которые заключаются авторитетными международными консалтинговыми компаниями. Об этом сообщили в Департаменте экономики и инвестиций КГГА, передает.