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Киев примет участие в международных конкурсах по инвестиционной привлекательности - КГГА

Киев • УНН

 • 6871 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Киев подал заявки на участие во влиятельных международных инвестиционных рейтингах в 2019 году. С этой целью на рассмотрение составителей ежегодных инвестиционных рейтингов направлено заявки, справочную и статистическую информацию о столице для включения Киева в перечень городов, которые оцениваются с точки зрения инвестиционной привлекательности. Приоритетными для участия в 2019 году определены CEE Investment Report и Global Cities report - ежегодные отчеты, которые заключаются авторитетными международными консалтинговыми компаниями. Об этом сообщили в Департаменте экономики и инвестиций КГГА, передает.

Киев примет участие в международных конкурсах по инвестиционной привлекательности - КГГА

Оцениваться привлекательность города Киева как инвестиционного пространства с точки зрения развития бизнеса и регулирования, инновационной активности, человеческого капитала.

CEE Investment Report - ежегодный отчет, создаваемый группой составителей - представителями международных консалтинговых компаний PwC, CBRE, Dentons и Skanska Group - ведущей мировой группой проектного развития и строительства. Рейтинг сравнивает города Центральной и Восточной Европы по привлекательности инвестиций в недвижимость. В отчете также рассматривается привлекательность городов региона по развитию бизнеса и регулирования, привлечения капитала.

Global Cities Report отражает оценку деловой активности в городах. Он был создан более 10 лет назад ведущими учеными и бизнес-консультантами и с тех пор является ежегодным рейтингом. Город Киев стремится быть включенным в Global Cities Outlook, который является составной частью глобального ежегодного отчета и оценивает среднюю и долгосрочную инвестиционную привлекательность городов, исходя из их состоятельности, состояния городской экономики, инновационной активности, качества городского управления и содействия бизнесу.

«Присутствие Киева в рейтингах среди самых влиятельных и самых привлекательных городов мира - это весомый аргумент для международного бизнеса в принятии решений о начале своей деятельности в украинской столице. Поэтому сегодня наша работа сосредоточена на сохранении и улучшении лидерских позиций Киева с точки зрения инвестиционной и внешнеэкономической деятельности », - сообщила директор Департамента экономики и инвестиций Наталья Мельник.

Напомним, в марте 2018 по результатам конкурса издание Foreign Direct Investment Magazine (fDi) (Published by The Financial Times Ltd.) «Европейские города и регионы будущего 2018/2019» Киев вошел в тройку лидеров в номинации «Самые европейские города будущего с точки зрения рентабельности »и оказался в десятке лучших европейских городов будущего по стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций.

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