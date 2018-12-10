Київ візьме участь у міжнародних конкурсах з інвестиційної привабливості – КМДА

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Київ подав заявки на участь у впливових міжнародних інвестиційних рейтингах у 2019 році. Із цією метою на розгляд укладачів щорічних інвестиційних рейтингів направлено заявки, довідкову та статистичну інформацію про столицю для включення Києва до переліку міст, які оцінюються з точки зору інвестиційної привабливості. Пріоритетними для участі у 2019 році визначено CEE Investment Report та Global Cities report – щорічні звіти, які укладаються авторитетними міжнародними консалтинговими компаніями. Про це повідомили у Департаменті економіки та інвестицій КМДА, передає УНН.