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Киев отмечает День города: какие мероприятия состоятся

Киев • УНН

 • 29610 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Традиционно в последнее воскресенье мая в Киеве празднуют День города. Формат проведения массовых мероприятий в этом году адаптировано к действующим карантинным требованиям. Какие мероприятия запланированы сегодня, пишет УНН.

Киев отмечает День города: какие мероприятия состоятся

Программа мероприятий

30 мая в 8:00 уже традиционно начнут парусную регату, посвященную Дню Киева — на Киевском речном вокзале возле причала № 6, информируют в горсовете.

В 09:00 на Майдане Независимости стартуют участники традиционного 28-го спортивного благотворительного “Пробега под каштанами”. Приобщиться к ним оффлайн могут и все желающие — благодаря мобильному приложению Strava.

Обращают внимание, что по маршруту “Пробега под каштанами” 30 мая в центре запретят движение транспорта.

С 11:00 до 14:00 на территории заповедника “София Киевская” проведут Всеукраинские соревнования по спортивному ориентированию “Кубок столицы”. Такие события проводятся в крупных европейских городах, чтобы дать возможность увидеть уникальные туристические локации.

Также на Певческом поле состоится коммерческое мероприятие Kyiv fan fest, на котором выступят звезды украинской музыки.

Дополнительно

Президент Зеленский анонсировал проведение большого парада по случаю 30-летия независимости Украины. Он состоится, как отметил Глава государства, на суше, в море и в небе.

Украинские Национальные Новости

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