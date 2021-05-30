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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Київ відзначає День міста: які заходи відбудуться

Київ • УНН

 • 29610 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Традиційно в останню неділю травня у Києві святкують День міста. Формат проведення масових заходів цьогоріч адаптовано до чинних карантинних вимог. Які заходи заплановані сьогодні, пише УНН.

Київ відзначає День міста: які заходи відбудуться

Програма заходів

30 травня о 08:00 уже традиційно розпочнуть вітрильну регату, присвячену Дню Києва, — на Київському річковому вокзалі біля причалу № 6, інформують у міськраді.

О 09:00 на Майдані Незалежності стартують учасники традиційного 28-го спортивного благодійного “Пробігу під каштанами”. Долучитися до них офлайн можуть й усі охочі — завдяки мобільному додатку Strava.

Звертають увагу, що за маршрутом “Пробігу під каштанами” 30 травня у центрі заборонять рух транспорту.

Із 11:00 до 14:00 на території заповідника “Софія Київська” проведуть Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування “Кубок столиці”. Такі події проводяться у великих європейських містах, щоб дати можливість побачити унікальні туристичні локації.

Такожна Співочому полі відбудеться комерційний захід Kyiv fan fest, на якому виступатимуть зірки української музики.

Додатково

Президент Зеленський анонсував проведення великого параду з нагоди 30-річчя незалежності України. Він відбудеться, як зазначив Глава держави, на суші, в морі і в небі.

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