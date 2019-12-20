Киев в пятницу остановился в пробках

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 7873 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 81012 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 130199 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 135517 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 132377 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 161694 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 114220 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132419 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. По состоянию на 8:50 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, движение затруднено улицами Набережное шоссе, Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальская, Богатырская, проспектом Степана Бандеры. Кроме того, заметно значительное затруднение движения по улицам Сечевых Стрельцов и Юрия Илленко.

Частично затруднено движение по проспекту Победы, бульварам Тараса Шевченко и Леси Украинки.

"Стоит" утром проспект Валерия Лобановского, улица Жилянская, улица Короленковская, Воздухофлотский проспект, улицы Вячеслава Черновола и Дегтяревская.

На левом берегу образовались пробки на проспекте Николая Бажана, Дарницком и Харьковском шоссе, улицах Евгения Сверстюка, Миропольской, проспекте Генерала Ватутина, частично - на Днепровской набережной.

Затруднено движение по Южному мосту, мосту Патона, мосту Метро и Северным мостом.

Как сообщал УНН, автодороги государственного значения на утро пятницы, 20 декабря, в большинстве областей Украины - сухие, в некоторых областях - мокрые, местами туман и гололедица.

Украинские Национальные Новости

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