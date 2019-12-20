Киев в пятницу остановился в пробках

Так, движение затруднено улицами Набережное шоссе, Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальская, Богатырская, проспектом Степана Бандеры. Кроме того, заметно значительное затруднение движения по улицам Сечевых Стрельцов и Юрия Илленко.

Частично затруднено движение по проспекту Победы, бульварам Тараса Шевченко и Леси Украинки.

"Стоит" утром проспект Валерия Лобановского, улица Жилянская, улица Короленковская, Воздухофлотский проспект, улицы Вячеслава Черновола и Дегтяревская.

На левом берегу образовались пробки на проспекте Николая Бажана, Дарницком и Харьковском шоссе, улицах Евгения Сверстюка, Миропольской, проспекте Генерала Ватутина, частично - на Днепровской набережной.

Затруднено движение по Южному мосту, мосту Патона, мосту Метро и Северным мостом.

Как сообщал УНН, автодороги государственного значения на утро пятницы, 20 декабря, в большинстве областей Украины - сухие, в некоторых областях - мокрые, местами туман и гололедица.