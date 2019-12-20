Київ у п’ятницю зупинився у заторах

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Станом на 8:50 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, рух ускладнено вулицями Набережне шосе, Набережно-Хрещатицька та Набережно-Рибальська, Богатирська, проспектом Степана Бандери. Крім того, помітне значне ускладнення руху вулицями Січових Стрільців та Юрія Ілленка.

Частково ускладнено рух проспектом Перемоги, бульварами Тараса Шевченка та Лесі Українки.

"Стоїть" зранку проспект Валерія Лобановського, вулиці Жилянська, Короленківська, Повітрофлотський проспект, вулиці В’ячеслава Чорновола та Дегтярівська.

На Лівому березі утворились затори на проспекті Миколи Бажана, Дарницькому та Харківському шосе, вулицях Євгена Сверстюка, Миропільській, проспекті Генерала Ватутіна, частково – на Дніпровській набережній.

Ускладнено рух Південним мостом, мостом Патона, мостом Метро та Північним мостом.

Як повідомляв УНН, автодороги державного значення на ранок п'ятниці, 20 грудня, у більшості областей України - сухі, у деяких областях - мокрі, місцями туман і ожеледиця

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