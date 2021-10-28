Киев и 13 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Киев и 13 областей Украины из-за высокого уровня госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования соответствуют "оранжевой" зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 28 октября, признаки "оранжевой" зоны эпидемической опасности имеют:
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- город Киев;
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- Волынская область;
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- Житомирская область;
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- Ивано-Франковская область;
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- Киевская область;
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- Луганская область;
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- Львовская область;
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- Полтавская область;
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- Тернопольская область;
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- Харьковская область;
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- Хмельницкая область;
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- Черкасская область;
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- Черновицкая область;
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- Черниговская область.
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Добавим
В "красную" зону эпидемической опасности вошли: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская области.
"Желтыми" остаются три области: Винницкая, Закарпатская и Кировоградская.
Напомним
"Красную" зону карантина с 30 октября введут в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.
В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:
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- работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
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- проведение массовых мероприятий.
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Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будут вакцинированы.
К началу ноября из-за распространения COVID-19 больше половины Украины попадет в "красную" зону, а именно — 15 областей.