Київ та 13 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

Деталі

За даними МОЗ, станом на 28 жовтня, ознаки “помаранчевої” зони епідемічної небезпеки мають:



місто Київ;



Волинська область;



Житомирська область;



Івано-Франківська область;



Київська область;



Луганська область;



Львівська область;



Полтавська область;



Тернопільська область;



Харківська область;



Хмельницька область;



Черкаська область;



Чернівецька область;



Чернігівська область.



Додамо

До “червоної” зони епідемічної небезпеки увійшли: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська та Херсонська області.

“Жовтими” наразі залишаються три області: Вінницька, Закарпатська та Кіровоградська.

Нагадаємо

"Червону" зону карантину з 30 жовтня введуть у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:



робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,



проведення масових заходів.



Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.

До початку листопада через поширення COVID-19 більше ніж половина України потрапить у “червону” зону, а саме — 15 областей.