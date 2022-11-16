Киев перевели на экстренные отключения света - ДТЭК
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Киеве на данный момент экстренные отключения электроэнергии, сообщается на сайте ДТЭК Киевские электросети, предоставляющей услугу в столице, пишет УНН.
Цитата
"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится в сообщении.
Детали
Проверить наличие текущих отключений можно на сайте энергокомпании.
Энергетики вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации, отметили в компании.
Дополнение
НЭК "Укрэнерго" сообщает, что вводит по Украине сегодня, 16 ноября, как экстренные отключения электроэнергии, так и плановые.