Київ перевели на екстрені відключення світла - ДТЕК
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Києві наразі екстрені відключення електроенергії, повідомляється на сайті ДТЕК Київські електромережі, що надає послугу у столиці, пише УНН.
Цитата
"У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Перевірити наявність поточних відключень можна на сайті енергокомпанії.
Енергетики разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації, наголосили у компанії.
Доповнення
НЕК "Укренерго" повідомляє, що вводить по Україні сьогодні, 16 листопада, як екстрені відключення електроенергії, так і планові.