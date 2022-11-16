Київ перевели на екстрені відключення світла - ДТЕК

Цитата

"У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Перевірити наявність поточних відключень можна на сайті енергокомпанії.

Енергетики разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації, наголосили у компанії.

Доповнення

НЕК "Укренерго" повідомляє, що вводить по Україні сьогодні, 16 листопада, як екстрені відключення електроенергії, так і планові.