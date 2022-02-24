Киев: четыре станции красной ветки метро, где не курсируют поезда, открыты как укрытие

Цитата

“Друзья! Те четыре станции красной ветки метрополитена, где по организационным причинам не ходят сейчас поезда, открыты для того, чтобы киевляне могли воспользоваться ими, как укрытием, в случае воздушной тревоги. Это станции: “Берестейская”, “Нивки”, “Святошин” и “Житомирская”, — написал он.

Детали

Кличко сообщил, что все станции киевского метро, во время тревоги, доступны для людей в любое время суток, чтобы пересидеть опасность.

"Сейчас метро работает в режиме перевозок. Проход на станции свободный", - добавил он.

Добавим

В Киеве объявлена воздушная угроза. Людей просят срочно проследовать в укрытие гражданской защиты.