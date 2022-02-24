Киев: четыре станции красной ветки метро, где не курсируют поезда, открыты как укрытие
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Четыре станции красной ветки метро, где не курсируют поезда, открыты как укрытие для киевлян. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, пишет УНН.
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“Друзья! Те четыре станции красной ветки метрополитена, где по организационным причинам не ходят сейчас поезда, открыты для того, чтобы киевляне могли воспользоваться ими, как укрытием, в случае воздушной тревоги. Это станции: “Берестейская”, “Нивки”, “Святошин” и “Житомирская”, — написал он.
Детали
Кличко сообщил, что все станции киевского метро, во время тревоги, доступны для людей в любое время суток, чтобы пересидеть опасность.
"Сейчас метро работает в режиме перевозок. Проход на станции свободный", - добавил он.
Добавим
В Киеве объявлена воздушная угроза. Людей просят срочно проследовать в укрытие гражданской защиты.