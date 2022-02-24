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Київ: чотири станції червоної гілки метро, де не курсують поїзди, відчинені як укриття

Київ: чотири станції червоної гілки метро, де не курсують поїзди, відчинені як укриття

Київ • УНН

 • 122262 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Чотири станції червоної гілки метро, де не курсують поїзди, відчинені як укриття для киян. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, пише УНН.

Цитата

“Друзі! Ті чотири станції червоної гілки метрополітену, де з організаційних причин не курсують зараз поїзди, відчинені для того, щоб кияни могли скористатися ними, як укриттям, у разі повітряної тривоги. Це станції: “Берестейська”, “Нивки”, “Святошин” та “Житомирська”, — написав він.

Деталі

Кличко повідомив, що всі станції київського метро, під час тривоги, доступні для людей у будь який час доби, щоб пересидіти небезпеку.

“Наразі метро працює у режимі перевезень. Прохід на станції вільний”, — додав він.

Додамо

У Києві оголошена повітряна загроза. Людей просять терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

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