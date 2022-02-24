Київ: чотири станції червоної гілки метро, де не курсують поїзди, відчинені як укриття
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Чотири станції червоної гілки метро, де не курсують поїзди, відчинені як укриття для киян. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, пише УНН.
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“Друзі! Ті чотири станції червоної гілки метрополітену, де з організаційних причин не курсують зараз поїзди, відчинені для того, щоб кияни могли скористатися ними, як укриттям, у разі повітряної тривоги. Це станції: “Берестейська”, “Нивки”, “Святошин” та “Житомирська”, — написав він.
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Кличко повідомив, що всі станції київського метро, під час тривоги, доступні для людей у будь який час доби, щоб пересидіти небезпеку.
“Наразі метро працює у режимі перевезень. Прохід на станції вільний”, — додав він.
Додамо
У Києві оголошена повітряна загроза. Людей просять терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.