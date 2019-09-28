"Киев-Баскет" потерпел первое поражение сезона в отборе к Лиге чемпионов

Результативный старте дуэта участников чемпионата мира-2019 Витора Бените и Лимы, позволил гостям повести 18:13. Равную игру в первой половине подтвердил и счет на табло - 41:41.

На старте третьей четверти испанцы вырвались на 5 очков вперед усилиями бывшего игрока ряда клубов НБА Ирла Кларка. В середине решающей четверти испанцы имели уже более 10 очков преимущества, но успешные действий Шеферда в концовке помогли хозяевам уступить лишь в три очка - 83:86.

"Киев-Баскет": Шеферд (20 очков), Петров (13), Эдвин (13), Хилл (10), Сандул (8), Джексон (6), Пустозвонов (5), Крутоус (4), Мусиенко (2 ), Тищенко (2).

Бургос: Кларк (14), Бените (12), Лима (11), Басса (10), Макфадден (10), Токото (9), Вега (8).

Отметим, что матч пройдет в Испании 29 сентября. Киевлянам чтобы пробиться в групповой этап соревнований необходимо выигрывать с разницей в 4 или более очков.