“Київ-Баскет” зазнав першої поразки сезону у відборі до Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. "Київ-Баскет" у столичному "Палаці Спорту" приймав іспанський "Бургос" в рамках перго матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів ФІБА, повідомляє кореспондент УНН.
Результативний старті дуету учасників чемпіонату світу-2019 Вітора Беніте та Ліми, дозволив гостям повести 18:13. Рівну гру у першій половині підтвердив і рахунок на табло — 41:41.
На старті третьої чверті іспанці вирвалися на 5 очок вперед зусиллями колишнього гравця ряду клубів НБА Ірла Кларка. В середині вирішальної чверті іспанці мали вже більше 10 очок переваги, але успішні дій Шеферда в кінцівці допомогли господарям поступитися лише в три очки — 83:86.
“Київ-Баскет”: Шеферд (20 очок), Петров (13), Едвін (13), Хілл (10), Сандул (8), Джексон (6), Пустозвонов (5), Крутоус (4), Мусієнко (2), Тищенко (2).
Бургос: Кларк (14), Беніте (12), Ліма (11), Басса (10), Макфадден (10), Токото (9), Вега (8).
Відзначимо, що матч-відповідь пройде в Іспанії 29 вересня. Киянам аби пробитися до групового етапу змагань необхідно вигравати з різницею в 4 або більше очок.