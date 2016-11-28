Киевлянина нашли повешенным в собственной квартире

В киевской квартире обнаружили повешенным владельца жилья, а в комнате под одеялом нашли мумифицированный труп его матери, которая якобы поехала к родственникам около пяти лет назад.

Проверка квартиры на улице Леси Украинки проводилась по обращению местных жителей в коммунальное предприятие, которое обслуживает дом, о подтоплении домов на низших этажах. В то же время соседи сообщили, что на их звонки никто входные двери не открывает. Работники полиции вместе со свидетелями зафиксировали этот факт - и коммунальщики провели аварийное открытие дверей.

В квартире обнаружили повешенным на люстре 46-летнего хозяина дома. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина совершил самоубийство. Обстановка в квартире не нарушена.

Кроме того, на полу под одеялом обнаружили мумифицированное тело женщины без видимых признаков насильственной смерти. Местные жители рассказали, что у умершего соседа была мать, 1943 года рождения, которая около пяти лет назад, по его словам, поехала к родственникам.

Сведения о событиях внесли в ЕРДР по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с дополнительными квалификациями: самоубийство и естественная смерть. В ходе расследования будут установлены причины и обстоятельства смерти матери и сына.