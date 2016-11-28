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Киянина знайшли повішеним у власній квартирі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Київські правоохоронці розслідують обставини смерті киянина та його матері. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

Киянина знайшли повішеним у власній квартирі

У київській квартирі виявили повішаним власника житла, а у кімнаті під ковдрою знайшли муміфікований труп його матері, яка нібито поїхала до родичів близько п’яти років тому.

Перевірка квартири на вулиці Лесі Українки проводилася через звернення місцевих житлеів до комунального підприємства, що обслуговує будинок, про підтоплення помешкань на нижчих поверхах. У той же час сусіди повідомили, що на їх дзвінки ніхто вхідні двері не відчиняє. Працівники поліції разом зі свідками зафіксували цей факт - і комунальники провели аварійне відкриття дверей.

У квартирі виявили повішаним на люстрі 46-річного хазяїна помешкання. За попереднім висновком судово-медичної експертизи, чоловік скоїв самогубство. Обстановка у квартирі не порушена.

Крім того, на підлозі під ковдрою виявили муміфіковане тіло жінки без видимих ознак насильницької смерті. Місцеві мешканці розповіли, що у померлого сусіда була матір, 1943 року народження, яка близько п’яти років тому, за його словами, поїхала до родичів.

Відомості про події внесені до ЄРДР за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з додатковими кваліфікаціями: самогубство та природна смерть. Під час розслідування будуть встановлені причини та обставини смерті матері та сина.

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