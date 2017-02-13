Киевлянина застрелили возле бизнес-центра
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Шевченковском районе Киева на парковке недалеко от бизнес-центра застрелили мужчину. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
Около 9:00 правоохранители получили сообщение о том, что в переулке Кияновском на парковке недалеко от бизнес-центра лежит мужчина.
"Когда на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, выяснилось, что мужчину убили выстрелом в грудь. При этом пуля прошла на вылет. Личность погибшего установлена, это - киевлянин, 1970 года рождения", - сообщили в полиции.
При осмотре места происшествия полицейские обнаружили в снегу оружие, из которого, вероятно, стреляли. Правоохранители продолжают осматривать прилегающую территорию, разыскивают свидетелей и очевидцев.
По факту убийства начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления злоумышленника.
Как сообщал УНН, суд арестовал мужчину, который застрелил харьковчанина на остановке.