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Киянина застрелили поблизу бізнес-центру

Київ • УНН

 • 16396 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Шевченківському районі Києва на парковці неподалік від бізнес-центру застрелили чоловіка. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.

Киянина застрелили поблизу бізнес-центру

Близько 9-ї години правоохоронці отримали повідомлення про те, що на провулку Киянівському на парковці неподалік від бізнес-центру лежить чоловік.

“Коли на місце події виїхала слідчо-оперативна група, зʼясувалося, що чоловіка вбили пострілом у груди. При цьому куля пройшла на виліт. Особа загиблого встановлена, це — киянин, 1970 року народження”, — повідомили у поліції.

При огляді місця події поліцейські виявили у снігу зброю, із якої, імовірно, стріляли. Правоохоронці продовжують оглядати прилеглу територію, розшукують свідків та очевидців.

За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. Проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення зловмисника.

Як повідомляв УНН, суд зарештував чоловіка, який застрелив харків’янина на зупинці.

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