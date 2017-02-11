Киевляне задолжали за отопление и горячую воду больше 2,1 млн грн

В то же время, по данным управления, по состоянию на 1 января задолженность населения столицы за газоснабжение составила 440,2 мн грн, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 420,9 млн грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 348,7 млн грн, за вывоз бытовых отходов – 0,9 млн грн.

Кроме того, в декабре 2016 года населением уплачено за электроэнергию 200,4 млн грн.

Добавим, что задолженность населения за электроэнергию на конец декабря 2016 года составила 176,1 млн грн.

Напомним, украинские предприятия ЖКХ за девять месяцев прошлого года понесли убытков на 5,5 млрд грн.