Кияни заборгували за опалення та гарячу воду більше 2,1 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Станом на 1 січня 2017 року заборгованість населення столиці за централізоване опалення та гаряче водопостачання склала 2 млн 136,9 тыс. грн. Про це повідомляє Головне управління статистики у м.Києві, передає УНН.
Водночас, за даними управління,станом на 1 січня заборгованість населення столиці за газопостачання становила 440,2 мн грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 420,9 млн грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 348,7 млн грн, за вивезення побутових відходів – 0,9 млн грн.
Крім того, у грудні 2016 року населенням сплачено за електроенергію
200,4 млн грн.
Додамо, що заборгованість населення з оплати електроенергії на кінець грудня 2016 року становила 176,1 млн грн.
Нагадаємо, українські підприємства ЖКГ за дев'ять місяців минулого року зазнали збитків на 5,5 млрд грн.