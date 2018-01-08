Киевляне стали больше ездить общественным транспортом

Также сообщается, что в Киеве за 11 месяцев этого года наблюдалось увеличение количества пассажиров, которые были перевезены в метрострополитене- на 2,9%, троллейбусами - на 3%.

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Отмечается что, в январе-ноябре этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирские перевозки выросли на 2,6%. Всеми видами транспорта было перевезено более 1 млрд киевлян и гостей столицы.