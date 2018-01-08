Киевляне стали больше ездить общественным транспортом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В январе-ноябре 2017 трамвайным транспортом было перевезено 108,5 пассажиров, что на 3,7% больше, чем в соответствующий период 2016 года. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.
Также сообщается, что в Киеве за 11 месяцев этого года наблюдалось увеличение количества пассажиров, которые были перевезены в метрострополитене- на 2,9%, троллейбусами - на 3%.
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Отмечается что, в январе-ноябре этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирские перевозки выросли на 2,6%. Всеми видами транспорта было перевезено более 1 млрд киевлян и гостей столицы.