Киевляне стали чаще посещать театры
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Киеве увеличилось количество людей, которые посещают театры. Об этом говорится в сообщении Главного управления статистики в Киеве ко Дню города, передает УНН.
Так, общее количество посетителей столичных театров в 2015 году составляла 1324,7 тыс. человек, а в 2016 году - 1452,2 тыс. человек.
Также увеличилось количество мест в зрительных залах с 7607 до 7903 и увеличилось количество проведенных театральных спектаклей с 6544 до 6716.
При этом в Киеве насчитывается 23 театра.
Как сообщал УНН, сегодня, 26 мая, в Киеве состоится "Вечер венгерской музыки".