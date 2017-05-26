Кияни почали частіше відвідувати театри
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У Києві збільшилася кількість людей, які відвідують театри. Про це йдеться в повідомленні Головного управління статистики у м.Києві до дня міста, передає УНН.
Так, загальна кількість відвідувачів столичних театрів у 2015 році становила 1324,7 тис. осіб, а у 2016 році - 1452,2 тис. осіб.
Також збільшилася кількість місць у залах для глядачів з 7607 до 7903 та збільшилася кількість проведених театральних вистав з 6544 до 6716.
При цьому у Києві налічується 23 театри.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 26 травня, у Києві відбудеться “Вечір угорської музики”.