Киевлянам пообещали потепление на выходных

"Завтра в Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7 ° мороза, днем 4-9 ° тепла", - сообщили синоптики.



14-15 марта в Киевской области переменная облачность. 14 марта без осадков, 15 марта местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза, днем 5-10 ° тепла. 16- 17 марта также без осадков. Температур 16 марта ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем 7-12 ° тепла; 17 марта ночью 0-5 ° тепла, днем 10-15 °.



Как сообщал УНН, в Украину завтра вернутся морозы.