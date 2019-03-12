Киянам пообіцяли потепління на вихідних

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22 березня, 17:51 • 80711 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 123087 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 104659 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 104485 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 90655 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 102036 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 151628 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168064 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154895 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

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Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Завтра у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 5° тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"Завтра у Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла", - повідомили синоптики. 

14-15 березня на Київщині мінлива хмарність. 14 березня без опадів, 15 березня місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла. 16- 17 березня також без опадів. Температура 16 березня вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 7-12° тепла; 17 березня вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°.

Як повідомляв УНН, в Україну завтра повернуться морози

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