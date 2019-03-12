Киянам пообіцяли потепління на вихідних
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Завтра у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 5° тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра у Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла", - повідомили синоптики.
14-15 березня на Київщині мінлива хмарність. 14 березня без опадів, 15 березня місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла. 16- 17 березня також без опадів. Температура 16 березня вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 7-12° тепла; 17 березня вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°.
Як повідомляв УНН, в Україну завтра повернуться морози.