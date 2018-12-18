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Киевлян успокоили: мощных снегопадов в ближайшие дни не будет

Киев • УНН

 • 12119 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Киеве 19 декабря осадков не ожидается, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Киевлян успокоили: мощных снегопадов в ближайшие дни не будет

"В Киеве 19 декабря без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 9-11°, днем 6-8° мороза. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре", - отметили в Укргидрометцентре.

Как отметили в КГГА, документ об ухудшении погодных условий в Киеве в период с 18 до 21 декабря, распространен рядом СМИ, не является официальным прогнозам Украинского гидрометцентра, а информация в нем не соответствует действительности.

Как пояснили в администрации, факсограма является внутренним документом КП "Киевтеплоэнерго" и предназначена для использования в ходе обучения с целью усиления эффективности работы в условиях снегопадов, понижение температуры и тому подобное.

Также в Киевгарадминистрации посоветовали водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям, а при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума.

В то же время пешеходам следует ходить не спеша, при этом слегка расслабив ноги и согнув их в коленях, ступать следует на всю подошву. Руки в карманах держать не стоит, поскольку это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Лучше размахивать руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие. При нарушении равновесия во время ходьбы в гололед следует попробовать быстро присесть - это наиболее реальный шанс удержаться на ногах. Если падения не избежать - надо напрячь мышцы, сгруппироваться, а прикоснувшись к земле - перекатиться. Также в КГГА посоветовали обходить металлические крышки люков - как правило, они покрыты льдом.

Напомним, за сутки в Киеве было зафиксировано один случай переохлаждения.

За сутки из-за гололеда травмировались 182 человека, среди них есть дети.

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