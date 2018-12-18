Киян заспокоїли: потужних снігопадів найближчими днями не буде

"У Києві 19 грудня без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 9-11°, вдень 6-8° морозу. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі", - зазначили в Укргідрометцентрі.



Як зазначили в КМДА, документ про погіршення погодних умов у Києві у період із 18 до 21 грудня, поширений низкою ЗМІ, не є офіційним прогнозом Українського гідрометцентру, а інформація в ньому не відповідає дійсності.



Як пояснили в адміністрації, факсограма є внутрішнім документом КП "Київтеплоенерго" і призначена для використання в ході навчання із метою посилення ефективності роботи в умовах снігопадів, пониження температури тощо.



Також в Київміськадміністрації порадили водіям дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій, а при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму.



Водночас пішоходам слід ходити не поспішаючи, при цьому злегка розслабивши ноги і зігнувши їх у колінах, ступати слід на всю підошву. Руки в кишенях тримати не варто, оскільки це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Краще розмахувати руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу. При порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю слід спробувати швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах. Якщо падіння не уникнути – треба напружити м’язи, згрупуватись, а доторкнувшись до землі – перекотитись. Також в КМДА порадили обходити металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.



Нагадаємо, за добу у Києві було зафіксовано один випадок переохолодження.



За добу через ожеледицю травмувалися 182 людини, серед них є діти.