Киевлян предупредили о грозах
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В ближайшие несколько часов и с содержанием до конца суток в столице ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"В ближайшие 2-3 часа и до конца суток 21 июля в столице ожидаются грозы", - говорится в сообщении.
В целом в субботу в Киеве переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура днем 25-27 градусов тепла.
Как сообщал УНН, жара в Японии унесла жизни уже более 30 человек.