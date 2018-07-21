Киевлян предупредили о грозах

"В ближайшие 2-3 часа и до конца суток 21 июля в столице ожидаются грозы", - говорится в сообщении.

В целом в субботу в Киеве переменная облачность, днем ​​местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура днем ​​25-27 градусов тепла.

Как сообщал УНН, жара в Японии унесла жизни уже более 30 человек.