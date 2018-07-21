Киян попередили про грози
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У найближчі кілька годин і з утриманням до кінця доби у столиці очікуються грози. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
“У найближчі 2-3 години з утриманням до кінця доби 21 липня у столиці очікуються грози”, — йдеться у повідомленні.
Загалом у суботу в Києві буде мінлива хмарність, вдень місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вдень 25-27 градусів тепла.
Як повідомляв УНН, спека в Японії забрала життя вже понад 30 людей.