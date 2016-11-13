Киевлян предупредили об эвакуации автомобилей, которые будут мешать убирать снег

"Обращаемся к автовладельцам с просьбой ограничить себя в пользовании автотранспортом. Будем эвакуировать автомобили, которые будут мешать коммунальной технике во время уборки снега", - отметил он.

Как сообщал УНН, 13 ноября киевлянам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды.