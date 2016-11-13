Киян попередили про евакуацію автівок, які заважатимуть прибирати сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Автомобілі, які заважатимуть техніці під час прибирання снігу в столиці, будуть екакуйовувати. Про це під час брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає кореспондент УНН.
“Звертаємось до автовласників із проханням обмежити себе у користуванні автотранспортом. Будемо евакуювати автомобілі, які заважатимуть комунальній техніці під час прибирання снігу”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, 13 листопада киянам порадили пересісти на громадський транспорт через негоду.