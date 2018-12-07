Кивалов: Непродление договора с РФ – пустой звук и профанация

“Непродление договора с Россией, как и его существование — не имеют никакого юридического значения. Это чисто декларативный документ. Поэтому, пафосные высказывания на парламентской трибуне, победоносные спичи политиков на прямых эфирах — это ложь. И самое ужасное, что им хорошо известно, что эта PR-акция Верховной Рады — пустой звук. Последствий никаких нет и быть не может, поскольку этот договор изначально был декларативным. Принятие решения о непродлении договора власти надо было для того, чтобы продемонстрировать, что они что-то делают. Люди же не вникают в подробности написанного в документе, а значит им можно цинично врать о том, как Украина борется с врагами”, — считает Кивалов.

Сергей Кивалов напомнил, что двухсторонних документов Украины и России существует очень много. Среди них есть договора, расторжение которых будет иметь последствия.

“Большой договор”, который парламент сегодня решил не продлевать, был принят в 1997 году. С его принятием тогда ничего не изменилось, оно ни на что не повлияло. Именно потому, что и по форме, и по содержанию — это был политический декларативный, как я уже сказал, документ. — поясняет Кивалов. — Это никак не повлияет на признание Россией государственности Украины. Так, как признание Российской Федерацией независимости Украины было зафиксировано в другом “большом договоре” — от 1991 года. И этот договор — в силе. Его никто не разрывал и даже не делал таких попыток“. Политик подчеркнул, что сохраняют свое действие между нашими странами и общепризнанные принципы и нормы международного права: взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности, нерушимости государственных границ, мирного разрешения международных споров, неприменения силы и угрозы силой, невмешательства во внутренние дела. Ведь это международные обычные нормы, действие которых вообще не зависит от отсутствия тех или иных договоров между нашими странами.

“Даже, если бы между Украиной и РФ не было бы вообще никакого договора, эти нормы все равно бы действовали, как общепринятые нормы международного права. Если же говорить о принципах неприменения силы и угрозы силой между нашими государствами, уважения к основным гражданским правам и свободам человека по отношению к гражданам и жителям обеих стран — так это вообще нормы jus cogens (императивная норма международного права), которые никаким международным договором нельзя ни изменить, ни отменить. Никакие отступления, нарушения этих общепризнанных норм международного права — недопустимы”.

Депутат напомнил, что важно знать и учитывать, что нормы “большого договора” о защите прав национальных меньшинств, в том числе на сохранение и развитие своей этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности, дублируют идентичные нормы Конвенций Совета Европы и практики Европейского Суда по правам человека, обязательных для государств. Утрата силы этими нормами “большого договора”, правового режима соответствующих общественных отношений — не изменяет.

“Положения статьи 7 „большого договора“ о проведении двусторонних консультаций в случае угрозы национальной безопасности и территориальной целостности одного из них, сотрудничества по вопросам мирного разрешения международных споров — дублируются нормами многосторонних международных договоров и Будапештским Меморандумом 1994 года. — отметил Сергей Кивалов. — Положения „большого договора“ об экономическом сотрудничестве — намного скромнее обязательств обеих стран в рамках пакета соглашений Всемирной торговой организации (ВТО). Что же касается норм „большого договора“ о военно-техническом сотрудничестве, сокращении вооруженных сил и вооружений — то они, мягко выражаясь, не применяются. Я уже не говорю об обязательствах вроде „сотрудничать в рамках ООН“, в отношении которых есть обязательные документы этой авторитетной международной организации, начиная с ее Устава”. В то же время, политик спрогнозировал, какие именно изменения могут произойти в связи с сегодняшним решением Верховной Рады. При этом политик высказал мнение о том, что такие изменения пользы Украине не принесут. И точно не повлияю на установление мира в нашей стране.

“Увы, утратят силу нормы о создании равных возможностей для изучения украинского языка в Российской Федерации и русского языка в Украине, подготовки педагогических кадров для преподавания на этих языках в заведениях образования. Утратят силу нормы о кооперации промышленных предприятий. — сказал Кивалов. — Хочу особо подчеркнуть, что это — общие нормы. Конкретика двустороннего сотрудничества Украины и России по экономическим, транспортным, правовым, научно-техническим, экологическим, культурным и другим вопросам — отражена в более 200 отраслевых соглашений, как двусторонних так и многосторонних, которые сохраняют силу. Вот в случае выхода Украины из обязательств по этим отношениям, или их приостановления — возникнут чувствительные последствия. И в первую очередь — не для обычных граждан. А для тех, кто ведет бизнес в РФ. А это — представители действующей власти. Видимо, поэтому власть и не спешит расторгать договора, которые по-настоящему могут на что-то повлиять. Тем более, что дипломатические отношения с Россией не разорваны. И даже такой вопрос на повестке дня не стоит. Более того, при объявлении военного положения было особо заявлено, что мы не объявляем войну России”.

Кивалов заявил, что сегодня парламент заигрывает и народом, и с мировой общественностью. “Принятие такого рода законопроектов, как сегодня — о непродлении договора с РФ — профанация и ИБД (иммитация бурной деятельности). Проще говоря — это циничный обман. Вернее, попытка обмана. Было бы наивным, полагать, что большей части наших соотечественников и тем более мировой общественности, не понятны истинные мотивы таких действий, которые на самом деле являются полной бездейственностью”.