Ківалов: непродовження договору з РФ - порожній звук і профанація

"Непродовження договору з Росією, як і його існування - не мають ніякого юридичного значення. Це чисто декларативний документ. Тому, пафосні висловлювання на парламентській трибуні, переможні спічі політиків на прямих ефірах - це брехня. І найжахливіше, що їм добре відомо, що ця PR-акція Верховної Ради - порожній звук. Наслідків ніяких немає і бути не може, оскільки цей договір спочатку був декларативним. Ухвалення рішення про непродовження договору влади треба було для того, щоб продемонструвати, що вони щось роблять. Люди ж не вникають в подробиці написаного в документі, а значить їм можна цинічно брехати про те, як Україна бореться з ворогами ", - вважає Ківалов.

Сергій Ківалов нагадав, що двосторонніх документів України і Росії існує дуже багато. Серед них є договори, розірвання яких матиме наслідки.

"Великий договір", який парламент сьогодні вирішив не продовжувати, був прийнятий в 1997 році. З його прийняттям тоді нічого не змінилося, воно ні на що не вплинуло. Саме тому, що і за формою, і за змістом - це був політичний декларативний, як я вже сказав, документ. - пояснює Ківалов. - Це ніяк не вплине на визнання Росією державності України. Так, як визнання Російською Федерацією незалежності України було зафіксовано в іншому "великий договір" - від 1991 року. І цей договір - в силі. Його ніхто не розривав і навіть не робив таких спроб ". Політик підкреслив, що зберігають свою дію між нашими країнами і загальновизнані принципи і норми міжнародного права: взаємної поваги суверенітету, територіальної цілісності, непорушності державних кордонів, мирного вирішення міжнародних суперечок, незастосування сили та загрози силою, невтручання у внутрішні справи. Адже це міжнародні звичайні норми, дія яких взагалі не залежить від відсутності тих чи інших договорів між нашими країнами.

"Навіть, якщо б між Україною і РФ не було б взагалі ніякого договору, ці норми все одно б діяли, як загальноприйняті норми міжнародного права. Якщо ж говорити про принципи незастосування сили і загрози силою між нашими державами, поваги до основних громадянських прав і свобод людини по відношенню до громадян і жителям обох країн - так це взагалі норми jus cogens (імперативна норма міжнародного права), які жодним міжнародним договором не можна ні змінити, ні скасувати. Ніякі відступи, порушення цих загальновизнаних норм міжнародного права - неприпустимі ".

Депутат нагадав, що важливо знати і враховувати, що норми "великого договору" про захист прав національних меншин, в тому числі на збереження і розвиток своєї етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності, дублюють ідентичні норми Конвенцій Ради Європи і практики Європейського Суду з прав людини, обов'язкових для держав. Втрата чинності цими нормами "великого договору", правового режиму відповідних суспільних відносин - не змінює.

"Положення статті 7" великого договору "про проведення двосторонніх консультацій в разі загрози національній безпеці і територіальній цілісності одного з них, співпраці з питань мирного вирішення міжнародних суперечок - дублюються нормами багатосторонніх міжнародних договорів і Будапештським Меморандумом 1994 року. - зазначив Сергій Ківалов. - Положення "великого договору" про економічне співробітництво - набагато скромніше зобов'язань обох країн в рамках пакету угод Світової організації торгівлі (СОТ). Що ж стосується норм "великого договору" про військово-технічне співробітництво, скорочення збройних сил і озброєнь - то вони, м'яко кажучи, не застосовуються. Я вже не кажу про зобов'язання на кшталт "співпрацювати в рамках ООН", щодо яких є обов'язкові документи цієї авторитетної міжнародної організації, починаючи з її Статуту ". У той же час, політик спрогнозував, які саме зміни можуть відбутися в зв'язку з сьогоднішнім рішенням Верховної Ради. При цьому політик висловив думку про те, що такі зміни користі Україні не принесуть. І точно не вплину на встановлення миру в нашій країні.

"На жаль, втратять чинність норми про створення рівних можливостей для вивчення української мови в Російській Федерації та російської мови в Україні, підготовки педагогічних кадрів для викладання на цих мовах в закладах освіти. Втратять чинність норми про кооперацію промислових підприємств. - сказав Ківалов. - Хочу особливо підкреслити, що це - загальні норми. Конкретика двостороннього співробітництва України і Росії з економічних, транспортним, правовим, науково-технічним, екологічним, культурним і інших питань - відображена в понад 200 галузевих угод, як двосторонніх так і багатосторонніх, які зберігають силу. Ось в разі виходу України із зобов'язань по цих відносин, або їх призупинення - виникнуть чутливі наслідки. І в першу чергу - не для звичайних громадян. А для тих, хто веде бізнес в РФ. А це - представники чинної влади. Мабуть, тому влада і не поспішає розривати договори, які по-справжньому можуть на щось вплинути. Тим більше, що дипломатичні відносини з Росією не розірвані. І навіть таке питання на порядку денному не стоїть. Більш того, при оголошенні воєнного стану було особливо заявлено, що ми не оголошуємо війну Росії ".

Ківалов заявив, що сьогодні парламент заграє і народом, і зі світовою громадськістю. "Ухвалення такого роду законопроектів, як сьогодні - про непродовження договору з РФ - профанація і ИБД (імітація бурхливої ​​діяльності). Простіше кажучи - це цинічний обман. Вірніше, спроба обману. Було б наївним, вважати, що здебільшого наших співвітчизників і тим більше світової громадськості, що не зрозумілими справжні мотиви таких дій, які насправді є повною бездіяльністю ".