Кива: люди с инвалидностью должны иметь возможность отстаивать свои права

"Мы создали координационный совет для того, чтобы ваши представители (людей с инвалидностью – ред.) могли контролировать действия руководства УТОС и УТОГ. Таким образом, люди, которым вы доверяете, будут представлять и защищать ваши права", – сказал он.



И.Кива также заявил, что к нему поступают обращения, в которых говорится о фактах системного разворовывания имущества УТОС и УТОГ, целенаправленного банкротства предприятий и доведения общежитий до ужасающего состояния.



"Руководство этих организаций наживается на слабослышащих и слабовидящих. Они сдают в аренду помещения, получают сотни тысяч гривен, а отчетности никто не видит. Но наведем порядок. Ежегодно, ежеквартально в каждой области мы будем проводить аудит и проверять, куда направляются полученные средства", – подчеркнул он.



При этом глава СПУ добавил, что соответствующие запросы на проведение аудита будут направлены в Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру.



В свою очередь представитель департамента коммуникаций МВД Украины отметил, что создание совета поможет ведомству в сотрудничестве с общественными организациями.



Как сообщалось, 1 декабря в Киеве по инициативе Социалистической партии Украины прошел форум, посвященный проблемам слабослышащих и слабовидящих. В ходе мероприятия был создан координационный совет. В него вошли участники форума, которые были избраны методом голосования.