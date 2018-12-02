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Кива: люди с инвалидностью должны иметь возможность отстаивать свои права

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Координационный совет по вопросам слабослышащих и слабовидящих для защиты их прав и свобод был создан в Киеве во время форума "Без ограничений! Сделаем мир людей с ограниченными возможностями лучше", сообщил глава Социалистической партии Украины Илья Кива, передает пресс-служба СПУ на официальном сайте, сообщает УНН. 

"Мы создали координационный совет для того, чтобы ваши представители (людей с инвалидностью – ред.) могли контролировать действия руководства УТОС и УТОГ. Таким образом, люди, которым вы доверяете, будут представлять и защищать ваши права", – сказал он.

И.Кива также заявил, что к нему поступают обращения, в которых говорится о фактах системного разворовывания имущества УТОС и УТОГ, целенаправленного банкротства предприятий и доведения общежитий до ужасающего состояния.

"Руководство этих организаций наживается на слабослышащих и слабовидящих. Они сдают в аренду помещения, получают сотни тысяч гривен, а отчетности никто не видит. Но наведем порядок. Ежегодно, ежеквартально в каждой области мы будем проводить аудит и проверять, куда направляются полученные средства", – подчеркнул он.

При этом глава СПУ добавил, что соответствующие запросы на проведение аудита будут направлены в Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру.

В свою очередь представитель департамента коммуникаций МВД Украины отметил, что создание совета поможет ведомству в сотрудничестве с общественными организациями.

Как сообщалось, 1 декабря в Киеве по инициативе Социалистической партии Украины прошел форум, посвященный проблемам слабослышащих и слабовидящих. В ходе мероприятия был создан координационный совет. В него вошли участники форума, которые были избраны методом голосования.

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